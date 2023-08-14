Подросток выжил после падения с 30-метровой скалы в Большом каньоне

В США тринадцатилетний подросток выжил после падения с 30-метровой скалы во время путешествия по Большому каньону. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, это случилось, когда 13-летний Уайат Кауфман гулял вместе с матерью по национальному парку. Туристы рядом с ним захотели сфотографироваться на выступе скалы, и мальчик решил отойти в сторону, но не удержался и полетел вниз.

Спасательная операция по поднятию раненого из каньона длилась два часа. Самолётом его доставили в больницу в Лас-Вегасе. У мальчика диагностировали девять сломанных позвонков, разрыв селезёнки, повреждение лёгкого, сотрясение мозга, перелом кисти и вывих пальца.

Сейчас ребёнка уже выписали, он смог самостоятельно сесть на переднее сиденье автомобиля, чтобы отправиться домой — в Северную Дакоту. Его отец, не сопровождавший семью во время путешествия, считает спасение настоящим чудом.