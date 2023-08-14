Президент Бразилии призвал мир вкладывать деньги в борьбу с голодом вместо войн

Президент Бразилии Лула да Силва призвал государства вкладывать ресурсы в борьбу с голодом, а не в вооружённые конфликты. Заявление опубликовано в официальном твиттере политика.

"Мы будем обсуждать со странами БРИКС некоторые важные вопросы. <...> Вместо того чтобы вкладывать деньги в войну, лучше их инвестировать в борьбу с голодом. Мир — это фундаментальный вопрос", — говорится в заявлении президента Бразилии.