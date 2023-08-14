Президент Бразилии призвал мир вкладывать деньги в борьбу с голодом вместо войн
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото © ТАСС / Dpa / Picture-alliance / Filipe Bispo
Президент Бразилии Лула да Силва призвал государства вкладывать ресурсы в борьбу с голодом, а не в вооружённые конфликты. Заявление опубликовано в официальном твиттере политика.
"Мы будем обсуждать со странами БРИКС некоторые важные вопросы. <...> Вместо того чтобы вкладывать деньги в войну, лучше их инвестировать в борьбу с голодом. Мир — это фундаментальный вопрос", — говорится в заявлении президента Бразилии.
А 2 августа президент Лула да Силва заявил, что Совет Безопасности ООН должен быть площадкой для обсуждения конфликта на Украине. По его мнению, если бы организация своевременно обсудила назревающую проблему, до полномасштабного вооружённого конфликта ситуация не дошла бы.