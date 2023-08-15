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14 августа, 22:08

Оренбурженка отсудила у АвтоВАЗа два миллиона рублей за машину с дефектами

Жительница Оренбурга подала иск на АвтоВАЗ и выиграла дело

Жительница Оренбурга подала иск против АвтоВАЗа за купленный с дефектами автомобиль и выиграла дело. Об этом сообщает Дзержинский районный суд в телеграм-канале.

Женщина приобрела машину в ноябре 2022 года. На следующий день после покупки при детальном осмотре она обнаружила многочисленные дефекты, наличие которых подтвердил приглашённый ею независимый эксперт. Владелица авто потребовала расторгнуть договор купли-продажи, однако её заявление не удовлетворили.

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Дама обратилась в суд, который установил, что дефекты возникли "на стадии производства, то есть до передачи транспортного средства потребителю". С АвтоВАЗа взыскали стоимость автомобиля — 1 360 000 рублей, компенсацию морального вреда — 30 000 рублей, неустойку — 400 000 рублей, неустойку в размере 1% от цены товара до фактического исполнения обязательств, 150 000 рублей штрафа и судебные расходы.

А ранее Лайф писал, что в России предложили увеличить штраф за нарушение прав потребителей. В настоящее время взыскания составляют 20 тысяч рублей, однако если инициатива будет принята, то придётся заплатить оборотный штраф в размере 1% с учётом выручки за предыдущий год.

Обложка ©

ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Лариса Сафронова
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