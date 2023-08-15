Оренбурженка отсудила у АвтоВАЗа два миллиона рублей за машину с дефектами

Жительница Оренбурга подала иск против АвтоВАЗа за купленный с дефектами автомобиль и выиграла дело. Об этом сообщает Дзержинский районный суд в телеграм-канале.

Женщина приобрела машину в ноябре 2022 года. На следующий день после покупки при детальном осмотре она обнаружила многочисленные дефекты, наличие которых подтвердил приглашённый ею независимый эксперт. Владелица авто потребовала расторгнуть договор купли-продажи, однако её заявление не удовлетворили.

Дама обратилась в суд, который установил, что дефекты возникли "на стадии производства, то есть до передачи транспортного средства потребителю". С АвтоВАЗа взыскали стоимость автомобиля — 1 360 000 рублей, компенсацию морального вреда — 30 000 рублей, неустойку — 400 000 рублей, неустойку в размере 1% от цены товара до фактического исполнения обязательств, 150 000 рублей штрафа и судебные расходы.