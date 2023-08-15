Названо опасное осложнение после операции на сердце

У каждого 10–15-го пациента кардиохирурга после операции возникает абсцесс грудины. Об этом "Газете.ru" рассказал главный научный сотрудник РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Иван Винокуров.

"Стеномедиастинит — это воспаление с последующим инфицированием кости грудины и мягких тканей передней грудной стенки. <...> Это осложнение в 99% случаев развивается только после открытых кардиовмешательств", — объяснил специалист.

Воспаление возникает из-за подвижности грудной клетки и невозможности жёстко зафиксировать место травмы, что осложняет процесс сращивания. По словам кардиохирурга, летальность при этом осложнении составляет примерно 40%.