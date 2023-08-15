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15 августа, 04:29

Названо опасное осложнение после операции на сердце

Кардиохирург Винокуров: После операции на сердце может развиться абсцесс грудины

У каждого 10–15-го пациента кардиохирурга после операции возникает абсцесс грудины. Об этом "Газете.ru" рассказал главный научный сотрудник РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Иван Винокуров.

"Стеномедиастинит — это воспаление с последующим инфицированием кости грудины и мягких тканей передней грудной стенки. <...> Это осложнение в 99% случаев развивается только после открытых кардиовмешательств", — объяснил специалист.

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Воспаление возникает из-за подвижности грудной клетки и невозможности жёстко зафиксировать место травмы, что осложняет процесс сращивания. По словам кардиохирурга, летальность при этом осложнении составляет примерно 40%.

А ранее кардиолог Евгения Кулакова рассказала, бывает ли инфаркт от счастья. По её словам, в стрессовой ситуации наше сердце начинает работать в экстренном режиме, учащается пульс, повышается уровень адреналина и возникает спазм сосудов.

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Лариса Сафронова
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