Украинец решил сбежать в Румынию, но заблудился в лесу с высоким давлением
Житель Украины хотел попасть в Румынию через Черновицкую область, но заблудился
Заблудившийся в лесу украинец, пытавшийся сбежать в Румынию. Обложка © dpsu.gov.ua
Житель Украины хотел через Черновицкую область незаконно попасть на территорию Румынии, однако заблудился в лесу и из-за поднявшегося давления был вынужден обратиться к спасателям. В итоге пограничники составили на него административный протокол, сообщается на сайте Госпогранслужбы страны.
Оказалось, что 32-летний мужчина вообще направлялся не в ту сторону, так как его обнаружили в 15 километрах от границы.
По данным ведомства, только за прошедшие выходные пограничники Черновицкого отряда задержали 41 человека призывного возраста за попытку незаконно перейти границу.
Ранее на украино-румынской границе задержали мужчин, которые хотели нелегально попасть в Румынию. Четверо мужчин планировали переправиться по реке Прут на надувном матрасе.