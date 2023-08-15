Украинец решил сбежать в Румынию, но заблудился в лесу с высоким давлением

Житель Украины хотел через Черновицкую область незаконно попасть на территорию Румынии, однако заблудился в лесу и из-за поднявшегося давления был вынужден обратиться к спасателям. В итоге пограничники составили на него административный протокол, сообщается на сайте Госпогранслужбы страны.

Оказалось, что 32-летний мужчина вообще направлялся не в ту сторону, так как его обнаружили в 15 километрах от границы.

По данным ведомства, только за прошедшие выходные пограничники Черновицкого отряда задержали 41 человека призывного возраста за попытку незаконно перейти границу.