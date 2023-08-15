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14 августа, 23:50

Украинец решил сбежать в Румынию, но заблудился в лесу с высоким давлением

Житель Украины хотел попасть в Румынию через Черновицкую область, но заблудился

<p>Заблудившийся в лесу украинец, пытавшийся сбежать в Румынию. Обложка © <a href="https://dpsu.gov.ua/ua/news/Dobu-blukav-zamerz-ne-spav-U-lisi-vidshukali-porushnika-kordonu-yakiy-potrebuvav-medichnoi-dopomogi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dpsu.gov.ua</a></p>

Заблудившийся в лесу украинец, пытавшийся сбежать в Румынию. Обложка © dpsu.gov.ua

Житель Украины хотел через Черновицкую область незаконно попасть на территорию Румынии, однако заблудился в лесу и из-за поднявшегося давления был вынужден обратиться к спасателям. В итоге пограничники составили на него административный протокол, сообщается на сайте Госпогранслужбы страны.

Оказалось, что 32-летний мужчина вообще направлялся не в ту сторону, так как его обнаружили в 15 километрах от границы.

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По данным ведомства, только за прошедшие выходные пограничники Черновицкого отряда задержали 41 человека призывного возраста за попытку незаконно перейти границу.

Ранее на украино-румынской границе задержали мужчин, которые хотели нелегально попасть в Румынию. Четверо мужчин планировали переправиться по реке Прут на надувном матрасе.

Юлия Коновалова
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