Столичные власти поздравили "Вечернюю Москву" с предстоящим юбилеем
Глава стройкомплекса Бочкарёв поздравил "Вечернюю Москву" с предстоящим юбилеем
В концертном зале "Зарядье" 11 августа подвели итоги работы столичные строители. На мероприятии заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв поздравил редакцию "Вечерней Москвы" с предстоящим столетним юбилеем. Об этом сообщает редакция издания.
Бочкарёв высоко оценил работу журналистов и поздравил издание с предстоящим столетним юбилеем. Грамоту за совместную плодотворную работу из рук заммэра получил заместитель главного редактора газеты Алексей Зернаков.
"Желаю "Вечёрке" — любимой многими газете — процветания, успехов, преданных читателей", — сказал Бочкарёв.
Зернаков, в свою очередь, подарил политику книгу, выпущенную к столетию "Вечерней Москвы".
Ранее редакция газеты "Вечерняя Москва" объявила, что будет участвовать во втором этапе проекта "Медиапритяжение" Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" с номинацией "Я — страна". Это проект для тех ребят, кто решил посвятить себя журналистике, блогингу, видео, дизайну, фотографии, кино, медиапедагогике или освоить навыки ораторского искусства.