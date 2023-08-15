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15 августа, 01:05

Столичные власти поздравили "Вечернюю Москву" с предстоящим юбилеем

Глава стройкомплекса Бочкарёв поздравил "Вечернюю Москву" с предстоящим юбилеем

В концертном зале "Зарядье" 11 августа подвели итоги работы столичные строители. На мероприятии заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв поздравил редакцию "Вечерней Москвы" с предстоящим столетним юбилеем. Об этом сообщает редакция издания.

Бочкарёв высоко оценил работу журналистов и поздравил издание с предстоящим столетним юбилеем. Грамоту за совместную плодотворную работу из рук заммэра получил заместитель главного редактора газеты Алексей Зернаков.

Сотрудники "Вечерней Москвы" получат награду от президента

Сотрудники "Вечерней Москвы" получат награду от президента

"Желаю "Вечёрке" — любимой многими газете — процветания, успехов, преданных читателей", — сказал Бочкарёв.

Зернаков, в свою очередь, подарил политику книгу, выпущенную к столетию "Вечерней Москвы".

Ранее редакция газеты "Вечерняя Москва" объявила, что будет участвовать во втором этапе проекта "Медиапритяжение" Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" с номинацией "Я — страна". Это проект для тех ребят, кто решил посвятить себя журналистике, блогингу, видео, дизайну, фотографии, кино, медиапедагогике или освоить навыки ораторского искусства.

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"Вечерняя Москва"

Юлия Коновалова
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