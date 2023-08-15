Столичные власти поздравили "Вечернюю Москву" с предстоящим юбилеем

В концертном зале "Зарядье" 11 августа подвели итоги работы столичные строители. На мероприятии заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв поздравил редакцию "Вечерней Москвы" с предстоящим столетним юбилеем. Об этом сообщает редакция издания.

Бочкарёв высоко оценил работу журналистов и поздравил издание с предстоящим столетним юбилеем. Грамоту за совместную плодотворную работу из рук заммэра получил заместитель главного редактора газеты Алексей Зернаков.

"Желаю "Вечёрке" — любимой многими газете — процветания, успехов, преданных читателей", — сказал Бочкарёв.

Зернаков, в свою очередь, подарил политику книгу, выпущенную к столетию "Вечерней Москвы".