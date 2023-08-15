Художник-энтузиаст рассказал о сохранении старых вывесок в Петербурге

Сохранившиеся вывески и таблички советских времён — это следы эпохи, помогающие "уже ушедшему плавно перетекать в настоящее, чтобы сохранялась преемственность и не разрывалась ткань времён". Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал художник, краевед, создатель проекта "Вывески Ленинграда" Илья Тихомиров.

По его словам, старые вывески не утратили смысловой нагрузки, хотя предприятия и социальные объекты, на которые они указывали, перестали существовать. Более того, эти артефакты даже обрели историческую, культурную и эстетическую ценность, потому что позволяют понять, как и чем жил город. Об этой повседневной жизни нельзя прочитать в учебнике или увидеть в современном стилизованном фильме.

Художник вместе с женой ведёт паблик в соцсети, куда выкладывает фото раритетов. Оказалось, что в Северной столице много людей, заинтересованных этой темой, подписчики тоже присылают фото вывесок и рассказывают об их судьбе. Так общими усилиями создаётся "музей под открытым небом".

С 2019 года участники проекта перестали указывать координаты вывесок, потому что некий местный активист повадился брать в их группе информацию и обращаться в городские структуры с требованием проверить законность таких аншлагов. А владельцы зданий, получив от властей предписание отремонтировать вывески или убрать, чаще всего выбирают второй вариант.

"Так, например, исчезла очень стильная вывеска "Ателье" на Ординарной улице. Пропала надпись "Дом радио" на крыше одного из зданий по Гражданскому проспекту. Но больше всего мне жаль вывеску "Кабели! Якорей не бросать!", которая находилась на крыше дома на Перевозной набережной. Это был, наверное, самый красивый артефакт такого рода в городе. Сохранился, к счастью, ещё один, очень похожий, но где именно он находится, не скажу. Секрет", — говорит художник.

Некоторые организации выискивают средства на реставрацию, и тогда артефакты удаётся сохранить. По словам Ильи, в Петербурге их осталось штук 30. В городе есть энтузиасты, реставрирующие уже "потерявшие прописку" раритеты, проект художника оказывает им информационную поддержку. Однако стоит вопрос с помещением, где могли бы храниться вывески, и с их экспонированием.