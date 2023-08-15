Регион

Уведомления отключены

15 августа, 03:35

В Красноярске загорелась кровля многоквартирного дома на площади 500 квадратов

В Красноярске утром поступило сообщение о загоревшейся кровле жилого многоквартирного дома в переулке Маяковского. Об этом информирует краевой главк МЧС РФ.

В Красноярске загорелась кровля многоквартирного дома на площади 500 кв. м. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Площадь возгорания составила 500 квадратов. В тушении участвуют 104 человека и 37 единиц техники. Борьба с огнём продолжается.

Мощный пожар на складе в Раменском потушили спустя 10 часов

Мощный пожар на складе в Раменском потушили спустя 10 часов

Самостоятельно эвакуировалось 138 человек, среди них 11 детей. По предварительным данным, пострадавших нет. Мэрия Красноярска сообщила, что к дому отправлено четыре автобуса, при необходимости жителям предоставят временное жильё.

А ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге мужчины случайно устроили пожар в доме на Полюстровском проспекте и проявили чудеса самообладания. Они вышли из пылающей комнаты на кухню и балкон и стали невозмутимо ждать МЧС.

Обложка ©

Telegram / ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров