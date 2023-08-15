В Красноярске загорелась кровля многоквартирного дома на площади 500 квадратов

В Красноярске утром поступило сообщение о загоревшейся кровле жилого многоквартирного дома в переулке Маяковского. Об этом информирует краевой главк МЧС РФ.

В Красноярске загорелась кровля многоквартирного дома на площади 500 кв. м. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Площадь возгорания составила 500 квадратов. В тушении участвуют 104 человека и 37 единиц техники. Борьба с огнём продолжается.

Самостоятельно эвакуировалось 138 человек, среди них 11 детей. По предварительным данным, пострадавших нет. Мэрия Красноярска сообщила, что к дому отправлено четыре автобуса, при необходимости жителям предоставят временное жильё.