Мощный пожар на складе в Раменском потушили спустя 10 часов

Пожар на складе в Раменском удалось ликвидировать спустя почти десять часов. Пострадавших в результате возгорания нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: 28 единиц техники, 76 человек, в том числе от МЧС России: 13 единиц техники, 36 человек", — уточнили в министерстве.