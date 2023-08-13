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13 августа, 18:51

Мощный пожар на складе в Раменском потушили спустя 10 часов

МЧС России: Пожар на складе в Раменском ликвидирован, пострадавших нет

Пожар на складе в Раменском удалось ликвидировать спустя почти десять часов. Пострадавших в результате возгорания нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: 28 единиц техники, 76 человек, в том числе от МЧС России: 13 единиц техники, 36 человек", уточнили в министерстве.

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Напомним, сегодня около полудня мощный пожар охватил склад с удобрениями, расположенный на четвёртом километре Донинского шоссе в Раменском. Очевидцы делились в соцсетях кадрами пожара, чёрный столб дыма от которого поднимался высоко в небо. Площадь возгорания достигла 2700 квадратных метров.

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ТАСС / МЧС России

Юрий Лысенко
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