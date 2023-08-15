Антонов обвинил Киев в использовании военной помощи США против мирных жителей
Киевский режим применяет военную помощь США против мирных жителей и гражданских объектов. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат отметил, что Штаты всё глубже погружаются в противостояние с Россией, делая это руками украинского народа. Вашингтон рассчитывает, что украинский конфликт затянется надолго, уверен Антонов, а учиться на своих ошибках в Америке не хотят, продолжая поставлять Киеву военную помощь.
"Здесь [в США] не могут не понимать: смертоносная продукция ВПК США вовсю используется киевскими преступниками против мирных жителей и гражданских объектов", — отмечается в заявлении посла, опубликованном в телеграм-канале российского диппредставительства.
А ранее Анатолий Антонов указал на провал санкционной политики США. Обрушить российскую экономику в США не смогли, это подтвердили даже специалисты в том числе Всемирного банка и МВФ.