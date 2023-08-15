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15 августа, 04:51

Глава Ростовской области объяснил источник громких звуков под Миллеровом

Губернатор Голубев объяснил громкие звуки учениями на аэродроме в Миллерове

Громкие звуки, которые могли слышать жители Миллерова утром 15 августа, связаны с учебной тревогой. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА с использованием учебной мишени, из стрелкового оружия", — написал глава региона, призвав сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.

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Ранее Лайф рассказывал, как житель Ростовской области пытался поджечь здание администрации в Азове. Он пришёл туда ночью, взяв с собой четыре пятилитровые бутылки с зажигательной смесью.

Обложка ©

t.me / Василий Голубев

Артур Лапсаков
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