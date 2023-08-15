Глава Ростовской области объяснил источник громких звуков под Миллеровом

Громкие звуки, которые могли слышать жители Миллерова утром 15 августа, связаны с учебной тревогой. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА с использованием учебной мишени, из стрелкового оружия", — написал глава региона, призвав сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.