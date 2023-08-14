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14 августа, 15:46

Житель Ростовской области пытался поджечь здание администрации в Азове

20-летний житель Ростовской области собирался поджечь здание районной администрации в Азове, но его вовремя заметили полицейские.

По данным SHOT, парень пришёл к зданию ночью 14 августа, с собой он взял четыре пятилитровые бутылки с зажигательной смесью. Подозрительного юношу заметили полицейские и задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.

В Подмосковье девушка попыталась поджечь военкомат ради обещанных 250 тысяч

В Подмосковье девушка попыталась поджечь военкомат ради обещанных 250 тысяч

Напомним, ранее в МВД РФ рассказали о новой схеме, которую на россиянах начали опробовать украинские телефонные мошенники. Теперь злоумышленники всё чаще вовлекают граждан в диверсионную и террористическую деятельность. А специалист по антитеррору набросал типичный портрет "поджигателя военкоматов, банков и администраций". По словам Сергея Гончарова, на такое дело может пойти только доверчивый человек со слабой психикой.

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Wikipedia / Алекс Астрал

Александра Вишнякова
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