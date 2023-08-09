Громкие хлопки в Воронеже объяснили тренировкой Вооружённых сил России

Громкие звуки, которые сегодня утром слышали жители Воронежа, оказались учебными занятиями подразделений Вооружённых сил РФ. Об этом заявили в правительстве региона в ответ на сообщения очевидцев в соцсетях о хлопках в Советском, Центральном, Левобережном, Железнодорожном, а также Ленинском и Коминтерновском районах города.