Громкие хлопки в Воронеже объяснили тренировкой Вооружённых сил России
Власти Воронежа объяснили учениями ВС России громкие звуки в городе
Громкие звуки, которые сегодня утром слышали жители Воронежа, оказались учебными занятиями подразделений Вооружённых сил РФ. Об этом заявили в правительстве региона в ответ на сообщения очевидцев в соцсетях о хлопках в Советском, Центральном, Левобережном, Железнодорожном, а также Ленинском и Коминтерновском районах города.
"На утро 9 августа в единой дежурно-диспетчерской службе информации о нештатных происшествиях в Воронеже не зафиксировано, выезды спасателей не осуществляются. Проводится учебная работа Вооружённых сил РФ на одном из объектов", — говорится в телеграм-канале правительства.
"Ужас! Там всё горит": Портниха показала ад в швейном цеху после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
Сегодняшним утром громкие звуки напугали не только жителей Воронежа, но ещё и Сергиева Посада и Махачкалы. В Республике Дагестан прогремел взрыв газа в одном из жилых домов, оказались разрушены квартиры и пострадало восемь человек, в том числе ребёнок. При этом в Подмосковье взрыв случился на Загорском оптико-механическом заводе, а последствия его оказались гораздо страшнее: пострадало более трёх десятков человек и зафиксированы множественные повреждения.
ТАСС / Александр Рощин