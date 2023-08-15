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15 августа, 05:32

Врач объяснила, почему мыть фрукты с мылом — плохая идея

Диетолог Нефёдова посоветовала замачивать фрукты перед употреблением

Фрукты в процессе выращивания и транспортировки могут подхватить вредные химические вещества или грязь, которые обязательно нужно смыть перед употреблением. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала врач-диетолог Наталья Нефёдова. По её словам, начать в этом деле стоит с замачивания плода.

"Мыть фрукты нужно... В идеале фрукты хорошо бы на 30 минут замочить, потом промыть под проточной водой, протереть полотенцем или салфеткой, и можно употреблять. Так вы сможете смыть все нехорошие вещи и бактерии, которые есть на поверхности", — посоветовала специалист.

Причём мыло использовать не стоит. Врач пояснила, что, согласно исследованиям, из российских кранов течёт хорошая вода и её свойств достаточно для помывки фруктов. Более того, чистящие средства могут проникнуть в пористую поверхность плодов и вызвать пищевое отравление.

Однако исключение есть — цитрусовые и бананы, которые люди чистят от кожуры перед употреблением. Их, добавила Нефёдова, можно мыть с мылом, но необязательно.

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Обложка ©

Unsplash / Julia Zolotova

Матвей Константинов
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