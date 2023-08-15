Турецкие таксисты недовольны "сбежавшими от мобилизации" конкурентами из России

Турецкие таксисты пожаловались на множество русских и украинских водителей, которые отбирают у них клиентов. Председатель палаты водителей Аланьи Али Аккая считает, что приезжие сбежали от мобилизации в своих странах и теперь скрываются на курорте.

"Они создали свои группы в мессенджере WhatsApp, помимо этого, наклеили стикеры с QR-кодом на столбах на автобусных остановках — они автоматически выводят на заказ такси. Мы выявили этот способ совместно с полицией", — приводит его слова РИА "Новости".

Аккая добавил, что местная полиция иногда проводит рейды, однако дело осложняется из-за отсутствия русскоговорящих сотрудников. Как правило, водители отвозят туристов из аэропорта Аланьи Газипаша, однако точное количество действующих перевозчиков он назвать не смог. При этом ездят они на личных автомобилях с российскими и украинскими номерами. Судя по фото, нелегальным бизнесом промышляют Lada Priora из Свердловской области и Kia Optima с номерами Волынской области Украины.

"К нам приезжали немцы, финны, ирландцы, но такого с их стороны мы не видели. Наши коллеги стали терпеть убытки из-за этих водителей", — подчеркнул председатель палаты местных водителей.