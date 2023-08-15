Названа неожиданная причина кожных заболеваний у отдыхающих на море

По статистике, летом чаще всего подхватывают кожные заболевания именно отдыхающие на море. По словам врача-дерматовенеролога Роберта Цатуряна, главной причиной этому являются домашние животные, часто путешествующие со своими хозяевами.

В беседе с Лайфом специалист предупредил отпускников о необходимости уделять много внимания гигиене, ведь морская вода часто становится причиной заболевания, что, впрочем, можно купировать обязательным душем после посещения пляжа.

"Если не соблюдать элементарную гигиену, чем нередко грешат наши туристы, то с большой вероятностью появятся самые неожиданные дерматологические заболевания", — отметил врач.

Собеседник обратил внимание на то, что жители городов-курортов никогда не купают питомцев на популярных у туристов пляжах. Последние же не знают об этом и спокойно суют в воду своих кошек и собак, подвергая окружающих опасности. Дерматовенеролог посоветовал держаться от таких животных на расстоянии пяти-десяти метров.

Причём чаще всего проблемы с кожей получают отпускники с ослабленным иммунитетом, поэтому перед поездкой на море Цатурян порекомендовал потратить несколько дней на визиты к врачам: проконсультироваться о том, как стать устойчивее к болезням, солнцу и подготовиться к морской воде, кишащей "десятками опасных для человека вирусов".