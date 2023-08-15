Медведев в преддверии выборов встретится с губернаторами-единороссами
Замсекретаря генсовета ЕР Сидякин: Медведев примет губернаторов-однопартийцев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев встретится с губернаторами-единороссами, которые выдвинули свои кандидатуры для участия в грядущих выборах. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета партии, руководитель центрального исполкома Александр Сидякин.
"Да. Но не со всеми, а с теми, кто идёт на выборы", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА "Новости".
Напомним, единый день голосования пройдёт 10 сентября. Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, по итогам регистрации на них выдвинуты, в частности, 125 кандидатов от 21 региона в высшие должностные лица и 6897 кандидатов в 16 регионах в законодательные собрания.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина