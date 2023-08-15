Медведев в преддверии выборов встретится с губернаторами-единороссами

Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев встретится с губернаторами-единороссами, которые выдвинули свои кандидатуры для участия в грядущих выборах. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета партии, руководитель центрального исполкома Александр Сидякин.

"Да. Но не со всеми, а с теми, кто идёт на выборы", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА "Новости".