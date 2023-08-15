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15 августа, 07:13

Медведев в преддверии выборов встретится с губернаторами-единороссами

Замсекретаря генсовета ЕР Сидякин: Медведев примет губернаторов-однопартийцев

Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев встретится с губернаторами-единороссами, которые выдвинули свои кандидатуры для участия в грядущих выборах. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета партии, руководитель центрального исполкома Александр Сидякин.

"Да. Но не со всеми, а с теми, кто идёт на выборы", сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА "Новости".

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Напомним, единый день голосования пройдёт 10 сентября. Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, по итогам регистрации на них выдвинуты, в частности, 125 кандидатов от 21 региона в высшие должностные лица и 6897 кандидатов в 16 регионах в законодательные собрания.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Матвей Константинов
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