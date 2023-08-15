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15 августа, 07:25

Мантуров допустил начало выпуска машин на бывшем заводе Volkswagen до конца года

Выпуск автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца текущего года, заявил министр торговли и промышленности России Денис Мантуров в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2023".

"Думаю, что до конца года это может произойти", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Напомним, в апреле стало известно, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала продажу завода Volkswagen в Калуге. Уже в конце мая автопроизводитель объявил о продаже предприятия, новым владельцем стала компания "Арт-Финанс", связанная с президентом автодилера "Авилон" Андреем Павловичем. По данным ЕГРЮЛ, 100% доли владеет её топ-менеджмент. Стоимость сделки — 125 миллионов евро.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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