Мантуров допустил начало выпуска машин на бывшем заводе Volkswagen до конца года
Выпуск автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца текущего года, заявил министр торговли и промышленности России Денис Мантуров в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2023".
"Думаю, что до конца года это может произойти", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, в апреле стало известно, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала продажу завода Volkswagen в Калуге. Уже в конце мая автопроизводитель объявил о продаже предприятия, новым владельцем стала компания "Арт-Финанс", связанная с президентом автодилера "Авилон" Андреем Павловичем. По данным ЕГРЮЛ, 100% доли владеет её топ-менеджмент. Стоимость сделки — 125 миллионов евро.
ТАСС / Станислав Красильников