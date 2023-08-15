Мантуров допустил начало выпуска машин на бывшем заводе Volkswagen до конца года

Выпуск автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца текущего года, заявил министр торговли и промышленности России Денис Мантуров в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2023".

"Думаю, что до конца года это может произойти", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.