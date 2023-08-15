Спасатель раскрыл, как народный лайфхак с булавкой при купании может убить
Спасатель МЧС Иванов: Булавка не поможет избавиться от судороги во время купания
Спасатель МЧС Дмитрий Иванов развеял миф о булавке, которая якобы поможет купающемуся во время судороги. По его словам, такой метод скорее приведёт к трагедии, нежели спасёт.
В народе перед купанием принято прикреплять на плавки английскую булавку на случай, если ногу в воде вдруг схватит судорога. Считается, что её нужно быстренько достать и уколоть конечность, чтобы убрать неприятные ощущения. Однако на самом деле в таком способе нет никакого смысла.
"Одна из ваших конечностей из-за судороги уже не будет помогать вам удерживаться на воде. А тут вам ещё надо как-то выключить руки из борьбы за жизнь и достать булавку", — приводит его слова "Царьград".
Кроме того, нет никакой гарантии, что человеку таким способом удастся справиться с судорогой. Лучше действовать проверенным методом — пытаться удержаться на поверхности из всех сил звать на помощь.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, как не проститься с жизнью после ныряния. Для этого крайне важно знать, как именно заходить в воду. И самое главное здесь — не прыгать вниз головой. Ныряя таким образом, человек может удариться, потерять сознание, захлебнуться или даже получить "травму ныряльщика".
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