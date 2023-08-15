Кеннеди-младший назвал страну НАТО, которая первой откажется воевать с Россией

НАТО не способно воевать с Россией, так как некоторые страны альянса попросту откажутся от этой затеи и ядерного конфликта в целом. Такое заявление сделал один из кандидатов в президенты США от Демократической партии — Роберт Кеннеди – младший.

"Украина — марионетка в геополитической борьбе между Россией и США. В неё втянуты все члены НАТО, и Россия собирается разрушить НАТО, потому что в конечном счёте я не думаю, что другие страны НАТО, такие как Греция, захотят присоединиться к войне против России", — сказал он в интервью GBNews.

Политик отметил, что такого развития событий не желает никто, что, собственно, и заставило Россию и Китай "выйти на поле боя". США же, по его словам, являются "бумажным тигром".