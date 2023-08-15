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Регион
Опубликовано 15 августа 2023, 09:27
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Кеннеди-младший назвал страну НАТО, которая первой откажется воевать с Россией

Кеннеди-младший: Некоторые страны НАТО откажутся воевать с Россией

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Роберт Кеннеди – младший. Обложка © ТАСС / EPA / JUSTIN LANE

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Роберт Кеннеди – младший. Обложка © ТАСС / EPA / JUSTIN LANE

НАТО не способно воевать с Россией, так как некоторые страны альянса попросту откажутся от этой затеи и ядерного конфликта в целом. Такое заявление сделал один из кандидатов в президенты США от Демократической партии — Роберт Кеннеди – младший.

"Украина — марионетка в геополитической борьбе между Россией и США. В неё втянуты все члены НАТО, и Россия собирается разрушить НАТО, потому что в конечном счёте я не думаю, что другие страны НАТО, такие как Греция, захотят присоединиться к войне против России", сказал он в интервью GBNews.

Политик отметил, что такого развития событий не желает никто, что, собственно, и заставило Россию и Китай "выйти на поле боя". США же, по его словам, являются "бумажным тигром".

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Ранее Роберт Кеннеди – младший признал наличие американских биолабораторий на Украине. По его словам, там разрабатывается биооружие и США потратили на это массу средств.

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Матвей Константинов
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