"Машина ненависти": Захарова предупредила Кеннеди-младшего о травле после смелых слов об РФ

Племянника 35-го президента США Джона Кеннеди Роберта Фрэнсиса Кеннеди будут травить на родине после его слов о необходимости налаживания диалога с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что американские власти всегда подвергают травле и критике тех, кто высказывается не в их пользу.

"Думаю, сейчас будет включена колоссальная машина ненависти и травли, "отмены", как они любят, потому что это [высказывание Кеннеди] полностью идёт вразрез с тем, что они декларируют на протяжении последних лет", — отметила дипломат в беседе с РИА "Новости".

По словам Захаровой, Москва ни с кем не блокировала никаких отношений. Дипломат указала, что Россия готова была развивать связи с США и много лет пыталась убедить Вашингтон в том, что "равноправные и взаимовыгодные отношения лучше, нежели холодные или горячие войны". Однако, по мнению Захаровой, в Штатах доминирует логика собственной исключительности, диктата, навязывания всем своего мнения.