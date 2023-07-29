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29 июля, 06:02

"Машина ненависти": Захарова предупредила Кеннеди-младшего о травле после смелых слов об РФ

Захарова: Кеннеди-младшего будут травить в США из-за желания наладить диалог с РФ

Племянника 35-го президента США Джона Кеннеди Роберта Фрэнсиса Кеннеди будут травить на родине после его слов о необходимости налаживания диалога с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что американские власти всегда подвергают травле и критике тех, кто высказывается не в их пользу.

"Думаю, сейчас будет включена колоссальная машина ненависти и травли, "отмены", как они любят, потому что это [высказывание Кеннеди] полностью идёт вразрез с тем, что они декларируют на протяжении последних лет", — отметила дипломат в беседе с РИА "Новости".

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По словам Захаровой, Москва ни с кем не блокировала никаких отношений. Дипломат указала, что Россия готова была развивать связи с США и много лет пыталась убедить Вашингтон в том, что "равноправные и взаимовыгодные отношения лучше, нежели холодные или горячие войны". Однако, по мнению Захаровой, в Штатах доминирует логика собственной исключительности, диктата, навязывания всем своего мнения.

Ранее Лайф писал, что кандидат в президенты США от демократов Роберт Кеннеди – младший заявил о необходимости налаживания диалога между Вашингтоном и Москвой. Кроме того, политик вспомнил слова своего дяди, который отмечал огромные потери Советского Союза во Второй мировой войне и говорил, что Америке "нужно поставить себя на их место".

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Кеннеди-младший усмотрел в решении Байдена подготовку к войне с Россией

Обложка ©

ТАСС / EPA / JUSTIN LANE

Иван Косицын
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