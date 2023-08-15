Количество предпринимателей во "ВКонтакте" выросло на 25% за год

Число предпринимателей в соцсети "ВКонтакте" за год выросло на 25%. Они всё активнее создают контент и на 36% больше размещают постов в ленте. При этом и пользователи на 22% чаще взаимодействуют с бизнес-сообществами, рассказали в VK.

В числе самых быстрорастущих регионов по количеству предпринимателей во "ВКонтакте" Москва (29%), Сочи (28%) и Екатеринбург (23%). Особенно прирост заметен в бизнесе с направленностью на образование (50%) и заботу о животных (39%), а также в тематических сообществах (38%).

Статистика по приросту бизнес-сообществ во "ВКонтакте" © Предоставлено Лайфу

Предприниматели снимают и выкладывают всё больше контента о своих продуктах и услугах. Например, лидером по росту постов в ленте стали сочинские бизнес-сообщества, которые в июле разместили почти в шесть раз больше постов, чем годом ранее. В столице число публикаций увеличилось на 70%, а в Рязани — на 57%.

Статистика по приросту бизнес-сообществ во "ВКонтакте" © Предоставлено Лайфу

При этом рост активности сообществ положительно влияет на пользователей, привлекая всё новых и новых посетителей. Быстрее всего аудиторию наращивают в Сочи, где за год число подписчиков пабликов выросло на 33%. Дальше в тройке лидеров расположились Ростов-на-Дону (31%) и Волгоград (26%).

Статистика по приросту бизнес-сообществ во "ВКонтакте" © Предоставлено Лайфу

Примечательно, что с ростом количества публикаций сообществ увеличивается и число реакций пользователей. Они всё чаще реагируют на посты, делятся ими с друзьями и уточняют у продавцов детали по поводу товаров. Так, самый высокий рост количества контактов аудитории с бизнесом зафиксирован в Челябинске (55%), Ростове-на-Дону (44%) и Казани (42%).