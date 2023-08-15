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15 августа, 10:13

Количество предпринимателей во "ВКонтакте" выросло на 25% за год

Число предпринимателей в соцсети "ВКонтакте" за год выросло на 25%. Они всё активнее создают контент и на 36% больше размещают постов в ленте. При этом и пользователи на 22% чаще взаимодействуют с бизнес-сообществами, рассказали в VK.

В числе самых быстрорастущих регионов по количеству предпринимателей во "ВКонтакте" Москва (29%), Сочи (28%) и Екатеринбург (23%). Особенно прирост заметен в бизнесе с направленностью на образование (50%) и заботу о животных (39%), а также в тематических сообществах (38%).

Статистика по приросту бизнес-сообществ во "ВКонтакте" © Предоставлено Лайфу

Статистика по приросту бизнес-сообществ во "ВКонтакте" © Предоставлено Лайфу

Предприниматели снимают и выкладывают всё больше контента о своих продуктах и услугах. Например, лидером по росту постов в ленте стали сочинские бизнес-сообщества, которые в июле разместили почти в шесть раз больше постов, чем годом ранее. В столице число публикаций увеличилось на 70%, а в Рязани — на 57%.

Статистика по приросту бизнес-сообществ во "ВКонтакте" © Предоставлено Лайфу

Статистика по приросту бизнес-сообществ во "ВКонтакте" © Предоставлено Лайфу

При этом рост активности сообществ положительно влияет на пользователей, привлекая всё новых и новых посетителей. Быстрее всего аудиторию наращивают в Сочи, где за год число подписчиков пабликов выросло на 33%. Дальше в тройке лидеров расположились Ростов-на-Дону (31%) и Волгоград (26%).

Статистика по приросту бизнес-сообществ во "ВКонтакте" © Предоставлено Лайфу

Статистика по приросту бизнес-сообществ во "ВКонтакте" © Предоставлено Лайфу

Примечательно, что с ростом количества публикаций сообществ увеличивается и число реакций пользователей. Они всё чаще реагируют на посты, делятся ими с друзьями и уточняют у продавцов детали по поводу товаров. Так, самый высокий рост количества контактов аудитории с бизнесом зафиксирован в Челябинске (55%), Ростове-на-Дону (44%) и Казани (42%).

Средняя месячная аудитория "ВКонтакте" выросла до рекордных 81,5 млн человек

Средняя месячная аудитория "ВКонтакте" выросла до рекордных 81,5 млн человек

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что "ВКонтакте" оказалась самой популярной соцсетью среди россиян. В ходе опроса пользователи признались, что в среднем проводят в ней по 129 минут в день. Причём самой активной аудиторией оказалась молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет. А интересуют респондентов чаще всего новостные, образовательные, юмористические, развлекательные и научные группы.

Обложка ©

Vk / "ВКонтакте"

Николь Вербер
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