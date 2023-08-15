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15 августа, 10:50

Новая Lada Iskra попала на видео до официальной премьеры

В Тольятти сняли на камеру испытания новой модели Lada Iskra

Жители Тольятти сняли на камеру тестовые испытания новой Lada Iskra, которая в скором будущем заменит Lada Granta. Видео испытаний публикует инсайдерское сообщество Avtograd news "ВКонтакте".

Испытания новой модели Lada Iskra в Тольятти. Видео © VK / Avtograd news

На ролике видно, как отечественный автомобиль, предусмотрительно завёрнутый в плёнку, выезжает с территории центра инжиниринга АвтоВАЗа. При этом по размерам кузова новая модель вполне похожа на "Гранту".

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Напомним, ранее генеральный директор АвтоВАЗа — крупнейшего производителя легковых автомобилей в Росси — раскрыл главную тайну нового поколения Lada. Он объявил, что следующее после Granta поколение автомобилей будет называться Iskra. Производство планируется начать уже в следующем году.

Обложка ©

ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Николь Вербер
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