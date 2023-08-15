Новая Lada Iskra попала на видео до официальной премьеры

Жители Тольятти сняли на камеру тестовые испытания новой Lada Iskra, которая в скором будущем заменит Lada Granta. Видео испытаний публикует инсайдерское сообщество Avtograd news "ВКонтакте".

Испытания новой модели Lada Iskra в Тольятти. Видео © VK / Avtograd news

На ролике видно, как отечественный автомобиль, предусмотрительно завёрнутый в плёнку, выезжает с территории центра инжиниринга АвтоВАЗа. При этом по размерам кузова новая модель вполне похожа на "Гранту".