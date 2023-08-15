Новая Lada Iskra попала на видео до официальной премьеры
В Тольятти сняли на камеру испытания новой модели Lada Iskra
Жители Тольятти сняли на камеру тестовые испытания новой Lada Iskra, которая в скором будущем заменит Lada Granta. Видео испытаний публикует инсайдерское сообщество Avtograd news "ВКонтакте".
Испытания новой модели Lada Iskra в Тольятти. Видео © VK / Avtograd news
На ролике видно, как отечественный автомобиль, предусмотрительно завёрнутый в плёнку, выезжает с территории центра инжиниринга АвтоВАЗа. При этом по размерам кузова новая модель вполне похожа на "Гранту".
Напомним, ранее генеральный директор АвтоВАЗа — крупнейшего производителя легковых автомобилей в Росси — раскрыл главную тайну нового поколения Lada. Он объявил, что следующее после Granta поколение автомобилей будет называться Iskra. Производство планируется начать уже в следующем году.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров