"Why you don't stop?": Появилось видео высадки русских морпехов на судно в Чёрном море и опроса капитана

Появилось видео досмотра сухогруза "Сукра Окан", который был остановлен российскими морпехами в Чёрном море на пути в украинский порт Измаил. Запись опубликована пресс-службой Министерства обороны России.

Российские морпехи проводят досмотр сухогруза "Сукра Окан". Видео © T.me / Минобороны России

На видео запечатлена часть разговора офицера ВС РФ с экипажем корабля, в котором он пытается выяснить на английском, почему капитан не остановил двигатель после распоряжения российских военных. Морпехи также проверили документацию и досмотрели помещения корабля на предмет наличия запрещённых грузов. После завершения операции морпехи, вежливо попрощавшись, покинули судно.