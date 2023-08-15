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15 августа, 11:17

"Why you don't stop?": Появилось видео высадки русских морпехов на судно в Чёрном море и опроса капитана

Опубликовано видео досмотра сухогруза "Сукра Окан" морпехами РФ по пути в Измаил

Появилось видео досмотра сухогруза "Сукра Окан", который был остановлен российскими морпехами в Чёрном море на пути в украинский порт Измаил. Запись опубликована пресс-службой Министерства обороны России.

Российские морпехи проводят досмотр сухогруза "Сукра Окан". Видео © T.me / Минобороны России

На видео запечатлена часть разговора офицера ВС РФ с экипажем корабля, в котором он пытается выяснить на английском, почему капитан не остановил двигатель после распоряжения российских военных. Морпехи также проверили документацию и досмотрели помещения корабля на предмет наличия запрещённых грузов. После завершения операции морпехи, вежливо попрощавшись, покинули судно.

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Напомним, 13 августа российский патруль остановил в Чёрном море сухогруз "Сукра Окан", направлявшийся в украинский порт Измаил и не отвечавший на требование остановиться. Для этого с борта "Василия Быкова" был поднят вертолёт Ка-29. Только после этого сухогруз прекратил ход, и российские военные провели досмотр, после чего судно продолжило движение.

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Минобороны России

Юрий Лысенко
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