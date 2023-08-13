Патруль в Чёрном море открыл предупредительный огонь для досмотра судна по пути в Измаил

Российский патруль остановил в Чёрном море сухогруз "Сукра Окан", направлявшийся в украинский порт Измаил и не отвечавший на требование остановиться. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"13 августа около 06:40 (по мск) в юго-западной части Чёрного моря патрульным кораблём Черноморского флота "Василий Быков", осуществлявшим контроль судоходства, обнаружен сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил", — уточнили в ведомстве.