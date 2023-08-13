Патруль в Чёрном море открыл предупредительный огонь для досмотра судна по пути в Измаил
Российский патруль остановил в Чёрном море сухогруз, следовавший в порт Измаил
Российский патруль остановил в Чёрном море сухогруз "Сукра Окан", направлявшийся в украинский порт Измаил и не отвечавший на требование остановиться. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"13 августа около 06:40 (по мск) в юго-западной части Чёрного моря патрульным кораблём Черноморского флота "Василий Быков", осуществлявшим контроль судоходства, обнаружен сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил", — уточнили в ведомстве.
Там подчеркнули, что российский корабль открыл предупредительный огонь, так как сухогруз продолжил движение, игнорируя требование остановиться для досмотра на предмет обнаружения запрещённых к перевозке грузов. С борта "Василия Быкова" также взлетел вертолёт Ка-29. Сухогруз остановился, российские военные провели досмотр, после чего судно продолжило движение.
Напомним,17 июля Кремль объявил об остановке действия зерновой сделки из-за полного игнорирования российской части соглашений. Как подчеркнули в МИД, с 18 июля РФ отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. А Минобороны объявило ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях Чёрного моря временно опасными для судоходства и предупредило, что будет считать следующие в украинские порты суда перевозящими военные грузы, а страны, под чьими флагами они ходят, вовлечёнными в конфликт на Украине.
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