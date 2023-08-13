ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 августа 2023, 09:49
12049

Патруль в Чёрном море открыл предупредительный огонь для досмотра судна по пути в Измаил

Российский патруль остановил в Чёрном море сухогруз, следовавший в порт Измаил

Российский патруль остановил в Чёрном море сухогруз "Сукра Окан", направлявшийся в украинский порт Измаил и не отвечавший на требование остановиться. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"13 августа около 06:40 (по мск) в юго-западной части Чёрного моря патрульным кораблём Черноморского флота "Василий Быков", осуществлявшим контроль судоходства, обнаружен сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил", — уточнили в ведомстве.

Там подчеркнули, что российский корабль открыл предупредительный огонь, так как сухогруз продолжил движение, игнорируя требование остановиться для досмотра на предмет обнаружения запрещённых к перевозке грузов. С борта "Василия Быкова" также взлетел вертолёт Ка-29. Сухогруз остановился, российские военные провели досмотр, после чего судно продолжило движение.

Украина открыла регистрацию судов для прохода по временным коридорам в Чёрном море
Украина открыла регистрацию судов для прохода по временным коридорам в Чёрном море

Напомним,17 июля Кремль объявил об остановке действия зерновой сделки из-за полного игнорирования российской части соглашений. Как подчеркнули в МИД, с 18 июля РФ отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. А Минобороны объявило ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях Чёрного моря временно опасными для судоходства и предупредило, что будет считать следующие в украинские порты суда перевозящими военные грузы, а страны, под чьими флагами они ходят, вовлечёнными в конфликт на Украине.

BannerImage

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • черноеморе
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar