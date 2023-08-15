Минцифры назвало сроки запуска 6G в России

В российских городах появятся сети 5G уже к 2035 году, которые будут работать на отечественном оборудовании. Минцифры представило направления развития отрасли на ближайшие 12 лет.

"Второй этап реализации стратегии (2031–2035 годы) включает: развёртывание сетей 5G на отечественном оборудовании во всех городах с населением от 100 тысяч человек", — говорится в тексте.

Также готовится ввод в коммерческую эксплуатацию сетей 6G. При этом использование 3G в российских городах будет прекращено уже после 2030 года, отмечается в документе. Кроме того, в ближайшие годы предстоит внедрить российское оборудование стандарта LTE на всех сетях связи.