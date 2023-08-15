Полковник и командир авиаполка: Стала известна личность погибшего при крушении самолёта Л-39 на Кубани

Во время учебного полёта самолёта Л-39 в Краснодарском крае погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. Об этом в личном telegram-канале сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

"На протяжении многих лет он возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, был участником военной операции в Сирии, защищал интересы нашей страны в ходе СВО", — рассказал Кумпилов о погибшем лётчике.

Глава республики добавил, что Гуров заслужил репутацию грамотного офицера с большим опытом и с высокой компетентностью выполнял свои командирские обязанности. В заключение он выразил свои соболезнования близким погибшего в связи с утратой.