Полковник и командир авиаполка: Стала известна личность погибшего при крушении самолёта Л-39 на Кубани
Глава Адыгеи: Разбившимся на Кубани лётчиком самолёта Л-39 был полковник Гуров
Погибший начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. Обложка © t.me / Мурат Кумпилов
Во время учебного полёта самолёта Л-39 в Краснодарском крае погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. Об этом в личном telegram-канале сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.
"На протяжении многих лет он возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, был участником военной операции в Сирии, защищал интересы нашей страны в ходе СВО", — рассказал Кумпилов о погибшем лётчике.
Глава республики добавил, что Гуров заслужил репутацию грамотного офицера с большим опытом и с высокой компетентностью выполнял свои командирские обязанности. В заключение он выразил свои соболезнования близким погибшего в связи с утратой.
Напомним, 14 августа учебный самолёт Л-39 разбился в черте аэродрома в Краснодарском крае. Крушение произошло вечером при выполнении планового учебно-тренировочного полёта во время захода на посадку. Полковник Гуров стал единственным погибшим членом экипажа.