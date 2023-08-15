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15 августа, 11:41

Полковник и командир авиаполка: Стала известна личность погибшего при крушении самолёта Л-39 на Кубани

Глава Адыгеи: Разбившимся на Кубани лётчиком самолёта Л-39 был полковник Гуров

<p>Погибший начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/muratkumpilov/6134" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мурат Кумпилов</a></p>

Погибший начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. Обложка © t.me / Мурат Кумпилов

Во время учебного полёта самолёта Л-39 в Краснодарском крае погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. Об этом в личном telegram-канале сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

"На протяжении многих лет он возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, был участником военной операции в Сирии, защищал интересы нашей страны в ходе СВО", рассказал Кумпилов о погибшем лётчике.

Глава республики добавил, что Гуров заслужил репутацию грамотного офицера с большим опытом и с высокой компетентностью выполнял свои командирские обязанности. В заключение он выразил свои соболезнования близким погибшего в связи с утратой.

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Напомним, 14 августа учебный самолёт Л-39 разбился в черте аэродрома в Краснодарском крае. Крушение произошло вечером при выполнении планового учебно-тренировочного полёта во время захода на посадку. Полковник Гуров стал единственным погибшим членом экипажа.

Юрий Лысенко
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