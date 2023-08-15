Кандидаты в мундепы от КПРФ и ЛДПР устроили "смертельный" бой за право чистить пруд в Москве

В Москве кандидаты в муниципальные депутаты Борис Жорин (КПРФ) и Егор Коськов (ЛДПР) подрались в ходе дебатов за право почистить пруд в поселении Московский. Видео публикует SHOT.

Два кандидата в мундепутаты подрались в Москве. Фото © t.me / SHOT

Жорин и Коськов приехали к местному водоёму, чтобы на камеру почистить его. Но, решив, что мусора на всех не хватит, они начали спорить, кто из них лишний. Когда конфликт достиг наивысшей точки кипения, Жорин пошёл в наступление с кулаками. Коськов поспешил укрыться за спинами присутствующих.

"Видите! Я вас пальцем не тронул! Видите, он опять!" — кричал убегая Коськов.

Два кандидата в мундепутаты подрались в Москве. Фото © t.me / SHOT

Два кандидата в мундепутаты подрались в Москве. Фото © t.me / SHOT

Жорин решил, что победа за ним, и тут же принялся выуживать мусор из пруда, хвастаясь на камеру результатами. Коськову пришлось присоединиться к уборке, но на вторых ролях. Позднее оба мужчины обвинили друг друга в провокациях и невоспитанности.