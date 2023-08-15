Глава Ингушетии доложил Путину о выплатах и выделении земли бойцам СВО

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о том, как в регионе поддерживают бойцов СВО и членов их семей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Через парламент внесли поправки и выделили землю тем, кто контракт заключает. И кроме того — 100 тысяч рублей. Это было сделано из фонда, у нас есть фонд", — уточнил Калиматов.

По его словам, все выплаты проводятся оперативно. После поступления на службу человека тут же ставят на довольствие, а его семье вручается свидетельство на землю и переводят деньги. Чиновник подчеркнул, что в Ингушетии много кто идёт в контрактники. При этом активную роль играет духовенство, также помогающее семьям бойцов и самим участникам СВО.