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Регион
Опубликовано 15 августа 2023, 12:30
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Глава Ингушетии доложил Путину о выплатах и выделении земли бойцам СВО

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото © kremlin.ru

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото © kremlin.ru

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о том, как в регионе поддерживают бойцов СВО и членов их семей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Через парламент внесли поправки и выделили землю тем, кто контракт заключает. И кроме того — 100 тысяч рублей. Это было сделано из фонда, у нас есть фонд", — уточнил Калиматов.

По его словам, все выплаты проводятся оперативно. После поступления на службу человека тут же ставят на довольствие, а его семье вручается свидетельство на землю и переводят деньги. Чиновник подчеркнул, что в Ингушетии много кто идёт в контрактники. При этом активную роль играет духовенство, также помогающее семьям бойцов и самим участникам СВО.

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Ранее сообщалось, что в Министерстве науки и высшего образования России прошло первое заседание рабочей группы наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" по обучению, переобучению и трудоустройству ветеранов СВО.

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Татьяна Миссуми
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