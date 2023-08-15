Психолог объяснила мужчинам, как справиться с удушающей заботой жены

Оказывается, с заботой тоже можно переборщить. Порой женщины относятся к своим кавалерам с таким трепетом, что им от такого количества внимания просто хочется сбежать. О том, что делать в такой ситуации, рассказала психолог Екатерина Иванова.

"Первое — важно оценить ситуацию. Мужчине стоит определить, что он называет контролем со стороны жены, какие конкретные действия вызывают у него дискомфорт. Так будет легче понять, что нужно изменить, чтобы ситуация улучшилась", — приводит её слова РИА "ФедералПресс".

Во-вторых, стоит прямо выразить недовольство — спокойно и уверенно, заранее обдумав, что говорить и какие аргументы приводить. Кроме того, не нужно скрывать свои переживания, лучше поделиться чувствами, которые настигают во время контроля. Также стоит выяснить, зачем девушка начинает следить и удерживать, что на самом деле за этим скрывается.

Следующий шаг — установить границы, обсудив вопрос личного пространства, уединения и принятия самостоятельных решений. Можно вместе придумать правила, благодаря которым оба партнёра будут чувствовать себя комфортно.

Помимо этого, необходимо попросить женщину придумать какие-то другие способы заботы, которые не будут вызывать удушье и ощущение утраты личной свободы. Если же всё вышеперечисленное не помогло, то следует обратиться к специалисту. В таком случае разобраться в ситуации поможет только психолог.