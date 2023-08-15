Москвичка заявила, что её пытались изнасиловать в пункте выдачи Wildberries

Инцидент, по данным проекта SHOT ПРОВЕРКА, произошёл в ЖК "Селигер-Сити" на севере Москвы. Со слов пострадавшей девушки, на улице к ней подошёл мужчина в футболке с логотипом маркетплейса и предложил сняться в рекламе за три тысячи рублей. Анна — так зовут героиню истории — согласилась и проследовала за ним в помещение ПВЗ.

Незнакомец действительно отснял рекламу на планшет и ненадолго удалился, а затем закрыл шторки, чтобы камера ничего не фиксировала, и схватил Анну. Девушка утверждает, что в итоге ей удалось вырваться и убежать, но пришлось помучиться с закрытой дверью, из замка которой извращенец забыл вытащить ключ.

От самого Wildberries москвичка ответа и объяснений не дождалась и теперь пишет заявление в полицию.