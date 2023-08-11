"Теряет имидж": Эксперт предположил, почему Wildberries решился на смену логотипа

Смена логотипа Wildberries вряд ли поможет компании вернуть потерянный имидж. А именно эту цель она может преследовать. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал эксперт по запускам бизнеса на маркетплейсах Александр Вуколов.

Эксперт по запускам бизнеса на маркетплейсах Александр Вуколов. Фото предоставлено LIFE

Он обратил внимание на то, что ребрендинг подразумевает полное переосмысление бренда, однако пока можно говорить только об изменении дизайна логотипа. Специалист отметил, что новый дизайн полностью соответствует популярной сейчас тенденции избавления от острых углов. По этому пути до маркетплейса прошла не одна компания.

Wildberries показал на сайте один из вариантов нового логотипа. Фото © Global.wildberries.ru

"Кроме того, фирменный цвет фона изменился на белый, а буквы из прописных стали строчными. Основательница компании Татьяна Бакальчук считает, что так они смогут стать более дружелюбными и современными. Сложно сказать, действительно ли старый логотип устарел настолько, что требует смены, но разработка нового дизайна выглядит как попытка замять впечатление от последних изменений в политике компании и громких историй о её "внутренней кухне", включая забастовку в ПВЗ", — отметил Александр Вуколов.

По его мнению, компания, которая раньше действительно была весьма дружелюбна к клиентам, всё больше теряет свой имидж.

"Получится ли это изменить сменой вывески? Вряд ли", — заявил эксперт.

Сегодня логотип появился в некоторых пунктах выдачи заказов и на международном сайте маркетплейса. В пресс-службе Wildberries подчеркнули, что о полномасштабном ребрендинге речь пока не идёт.