Названы районы Москвы с самыми дешёвыми съёмными квартирами

Желающим сэкономить на аренде квартиры гостям Москвы следует искать жильё на юго-восточных окраинах столицы. Именно там расположены три самых бюджетных района — Западное Бирюлёво, Капотня и Некрасовка. Об этом заявила глава офиса "ТСН Недвижимость" в Щёлково Юлия Дряннова.

По словам риелтора, средняя стоимость аренды квартиры в указанных локациях колеблется от 32 до 35 тысяч рублей. В то же время ставка по Москве достигает 50–55 тысяч. Однако и это не предел экономии, поделилась Дряннова.

"Можно снять квартиру и дешевле, вполне реально найти объект за 20–25 тысяч рублей в месяц. Конечно, это будет "бабушкин" вариант в старом жилом фонде со старым ремонтом, древней мебелью и техникой, коврами на стенах", — рассказала собеседница РИАМО.

Состоятельным же гостям российской столицы нужно искать квартиры в Центральном административном округе, посоветовала риелтор. Там стоимость аренды может достигать 250 тысяч рублей в месяц.