Названы продукты, которые разгонят метаболизм и вернут стройность после 40 лет

По достижении 40 лет трудно оставаться стройным, потому что снижается скорость метаболизма. Однако ускорить его можно, включив в рацион правильные продукты питания. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

По словам врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова, на первом месте стоит какао, которое является стимулятором митохондрий, обеспечивающих энергией организм. Если человек чувствует упадок сил, то у него улучшается аппетит, что и добавляет лишних килограммов.

На втором месте — гранат, в котором есть уролитин, также влияющий на рост митохондрий. И наконец, замыкает тройку лидеров рыба, омега-3 в её составе преобразует калории в тепло и стимулирует обмен веществ. Врач-диетолог Михаил Гинзбург дополнил список горьким шоколадом, чаем, имбирём, чесноком, перцем и корицей.

При этом медики подчеркнули, что напрямую продукты не ускоряют метаболизм, но активизируют механизмы, включённые в этот процесс.