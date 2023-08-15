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15 августа, 14:40

Спутала маркер с ножом: Нагрудная камера сняла, как офицер застрелила чернокожего в США на глазах жены и сына

В США женщина-полицейский застрелила мужчину, спутав маркер в его руке с ножом

В американском Денвере — столице штата Колорадо — женщина-полицейский застрелила мужчину, спутав маркер в его руке с ножом. Как пишет AP, инцидент произошёл ещё 5 августа, когда правоохранителям поступил вызов о возможном домашнем насилии. Речь шла о том, что 36-летний Брэндон Коул преследовал своих сына и жену, столкнув последнюю с инвалидной коляски.

Женщина-полицейский стреляет в Брэндона Коула. Видео © YouTube / Denver Police

Прибыв на место, правоохранители увидели сидящую у коляски на асфальте женщину, которая попросила "не направлять пистолет" на её супруга. Мужчина не успокаивался и направился к одному из офицеров, крича и достав чёрный маркер. Последний и был принят женщиной-полицейским за холодное оружие. Она выстрелила в мужчину, и тот упал на землю.

Начальник полиции Денвера Рон Томас назвал случившееся ужасной трагедией. Законность действий сотрудницы полиции проверит окружная прокуратура. Имя стрелявшей не разглашается.

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Лайф писал о массовой перестрелке в американском Кливленде, штат Огайо. Известно о минимум девяти раненых.

Обложка ©

YouTube / Denver Police

Матвей Константинов
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