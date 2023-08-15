Спутала маркер с ножом: Нагрудная камера сняла, как офицер застрелила чернокожего в США на глазах жены и сына
В США женщина-полицейский застрелила мужчину, спутав маркер в его руке с ножом
В американском Денвере — столице штата Колорадо — женщина-полицейский застрелила мужчину, спутав маркер в его руке с ножом. Как пишет AP, инцидент произошёл ещё 5 августа, когда правоохранителям поступил вызов о возможном домашнем насилии. Речь шла о том, что 36-летний Брэндон Коул преследовал своих сына и жену, столкнув последнюю с инвалидной коляски.
Женщина-полицейский стреляет в Брэндона Коула. Видео © YouTube / Denver Police
Прибыв на место, правоохранители увидели сидящую у коляски на асфальте женщину, которая попросила "не направлять пистолет" на её супруга. Мужчина не успокаивался и направился к одному из офицеров, крича и достав чёрный маркер. Последний и был принят женщиной-полицейским за холодное оружие. Она выстрелила в мужчину, и тот упал на землю.
Начальник полиции Денвера Рон Томас назвал случившееся ужасной трагедией. Законность действий сотрудницы полиции проверит окружная прокуратура. Имя стрелявшей не разглашается.
Лайф писал о массовой перестрелке в американском Кливленде, штат Огайо. Известно о минимум девяти раненых.
YouTube / Denver Police