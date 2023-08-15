Регион

Уведомления отключены

15 августа, 15:18

Генштаб сообщил об участившихся полётах бомбардировщиков США у границ России

Военные самолёты США стали чаще летать у границ России и Китая, совершив за этот год 77 вылетов. Об этом сообщил начальник Главного управления (ГУ) Генштаба Вооружённых сил РФ Игорь Костюков на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Вблизи границ России и Китая существенно активизировалась деятельность стратегической бомбардировочной авиации США. В текущем году совершено 77 самолёто-вылетов, что уже больше, чем за весь 2022 год", уточнил он.

При этом разведывательная авиация США усилила свою деятельность на 20% за последние пару лет, достигнув показателя в 920 вылетов в год, подчеркнул Костюков.

Су-30 отогнал американский дрон-разведчик от границы России

Су-30 отогнал американский дрон-разведчик от границы России

Ранее сообщалось, что разведывательный самолёт ВВС Швеции Gulfstream IV SP Korpen заметили в воздушном пространстве Финляндии — он совершал облёт вдоль российской границы.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • генштаб
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров