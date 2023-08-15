Генштаб сообщил об участившихся полётах бомбардировщиков США у границ России

Военные самолёты США стали чаще летать у границ России и Китая, совершив за этот год 77 вылетов. Об этом сообщил начальник Главного управления (ГУ) Генштаба Вооружённых сил РФ Игорь Костюков на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Вблизи границ России и Китая существенно активизировалась деятельность стратегической бомбардировочной авиации США. В текущем году совершено 77 самолёто-вылетов, что уже больше, чем за весь 2022 год", — уточнил он.

При этом разведывательная авиация США усилила свою деятельность на 20% за последние пару лет, достигнув показателя в 920 вылетов в год, подчеркнул Костюков.