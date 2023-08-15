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15 августа, 15:36

В Крыму заведут дело из-за вожатой, назвавшей детей из Шебекина "мерзкими русскими"

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за оскорблений детей в лагере в Крыму

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело из-за вожатой детского лагеря в Крыму, которая оскорбляла своих подопечных и не стеснялась применять к ним силу. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

"Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и г. Севастополю Терентьеву возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах", говорится в сообщении ведомства.

"Ненавижу!": Вожатая лагеря в Крыму наорала на детей и назвала их "мерзкими русскими"

"Ненавижу!": Вожатая лагеря в Крыму наорала на детей и назвала их "мерзкими русскими"

Ранее Лайф писал, что вожатая лагеря "Мультфильм" в Крыму кричала на детей из Шебекина и осыпала их оскорблениями, в частности назвав "мерзкими русскими". Видео случившегося разлетелось по соцсетям. 12 августа, спустя день после того как ролик попал в Сеть, девушку отстранили от работы.

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Telegram / Шёпот Шебекино

Юрий Лысенко
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