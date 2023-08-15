В Крыму заведут дело из-за вожатой, назвавшей детей из Шебекина "мерзкими русскими"

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело из-за вожатой детского лагеря в Крыму, которая оскорбляла своих подопечных и не стеснялась применять к ним силу. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.