Работники автосервиса в Москве нашли под авто предмет, похожий на СВУ

Работники автосервиса на Краснодарской улице в Москве нашли под днищем Toyota Land Cruiser предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает Mash .

А ранее ящик, предположительно, набитый взрывчаткой, нашли недалеко от нефтебазы в Якутии. Контейнер с надписью "Аммонит" обнаружил один из работников в районе посёлка Нижнеянск у реки Камелек.