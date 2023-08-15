Работники автосервиса в Москве нашли под авто предмет, похожий на СВУ
Работники автосервиса на Краснодарской улице в Москве нашли под днищем Toyota Land Cruiser предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает Mash.
Механики вызвали полицию. Информация уточняется.
А ранее ящик, предположительно, набитый взрывчаткой, нашли недалеко от нефтебазы в Якутии. Контейнер с надписью "Аммонит" обнаружил один из работников в районе посёлка Нижнеянск у реки Камелек.
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ТАСС / Сергей Бобылёв