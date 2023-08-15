Одежда Putin Team представлена на выставке "Армия-2023"

Одежда и аксессуары российского бренда Putin Team Russia были представлены посетителям выставки на форуме "Армия-2023". Как пояснил создатель бренда, глава ГК "Портновская мануфактура SHISHKIN", президент ассоциации "Рослегпром" Дмитрий Шишкин, проект не уступает по технологическому оснащению и качеству зарубежным аналогам.

"В России умеют делать действительно качественный, достойный продукт — и важно говорить об этом. Лёгкая промышленность сегодня — это одна из тех точек роста для российской экономики, которая может дать кратное увеличение всех показателей", — подчеркнул он.

Шишкин добавил, что одежда полностью разрабатывалась и отшивалась в России. Она подходит для любых физических нагрузок и погодных условий. Учтены ветропроницаемость, гигроскопичность, особая устойчивость материала, водоупорность, паропроницаемость, пилингуемость, что делает вещи функциональными и удобными, рассказал разработчик бренда.

Сейчас Putin Team активно развивает розницу в России — до конца года планируется открыть ещё порядка 20 магазинов. Всего будет запущено 50–60 магазинов внутри страны. А в 2024 году компания собирается начать продажи за рубежом, в частности в СНГ, Китае, Индии, ОАЭ.

Производитель отметил, что год назад отправил в зону СВО форму для бойцов, пошитую на основе уникальных технологических решений. В проекте приняли участие волонтёры и благотворительные фонды. Подобные проекты являются значимыми для промышленности в новых условиях, ведь они позволяют расширить сферы применения наилучших отраслевых достижений, заключил Шишкин.