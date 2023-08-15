Одежда Putin Team представлена на выставке "Армия-2023"
Одежда Putin Team. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Одежда и аксессуары российского бренда Putin Team Russia были представлены посетителям выставки на форуме "Армия-2023". Как пояснил создатель бренда, глава ГК "Портновская мануфактура SHISHKIN", президент ассоциации "Рослегпром" Дмитрий Шишкин, проект не уступает по технологическому оснащению и качеству зарубежным аналогам.
"В России умеют делать действительно качественный, достойный продукт — и важно говорить об этом. Лёгкая промышленность сегодня — это одна из тех точек роста для российской экономики, которая может дать кратное увеличение всех показателей", — подчеркнул он.
Шишкин добавил, что одежда полностью разрабатывалась и отшивалась в России. Она подходит для любых физических нагрузок и погодных условий. Учтены ветропроницаемость, гигроскопичность, особая устойчивость материала, водоупорность, паропроницаемость, пилингуемость, что делает вещи функциональными и удобными, рассказал разработчик бренда.
Сейчас Putin Team активно развивает розницу в России — до конца года планируется открыть ещё порядка 20 магазинов. Всего будет запущено 50–60 магазинов внутри страны. А в 2024 году компания собирается начать продажи за рубежом, в частности в СНГ, Китае, Индии, ОАЭ.
Производитель отметил, что год назад отправил в зону СВО форму для бойцов, пошитую на основе уникальных технологических решений. В проекте приняли участие волонтёры и благотворительные фонды. Подобные проекты являются значимыми для промышленности в новых условиях, ведь они позволяют расширить сферы применения наилучших отраслевых достижений, заключил Шишкин.
Ранее Лайф писал, что госкорпорация "Ростех" показала улучшенный штурмовой бронежилет высокого класса защиты "Оберег" во время форума "Армия-2023". Его вес составляет всего 9,2 килограмма, а площадь противоосколочной брони превышает 60 дм².