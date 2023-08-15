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15 августа, 16:07

Автомобилистов призвали искать другие маршруты в Грузию вместо Верхнего Ларса

На Верхнем Ларсе снизится пропускная способность с 17 по 26 августа

Федеральная таможенная служба (ФТС) предупредила о возможном снижении пропускной способности контрольного пункта Верхний Ларс на российско-грузинской границе с 17 по 26 августа из-за реконструкции.

"В МАПП Верхний Ларс с 17 по 26 августа 2023 года будет проводиться асфальтирование полос движения на выезд из России. Данные работы приведут к поэтапному выводу из эксплуатации полос движения как грузового, так и легкового транспорта", — говорится в тексте.

Автомобилистам посоветовали изучить альтернативные маршруты, а также пересмотреть дату пересечения границы, учитывая проводимые на дороге работы.

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Ранее сообщалось, что на Верхнем Ларсе планируют внедрить технологию "интеллектуального пункта пропуска", что позволит ускорить процесс выпуска автомобильного транспорта через КПП.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Татьяна Миссуми
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