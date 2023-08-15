Автомобилистов призвали искать другие маршруты в Грузию вместо Верхнего Ларса
На Верхнем Ларсе снизится пропускная способность с 17 по 26 августа
Федеральная таможенная служба (ФТС) предупредила о возможном снижении пропускной способности контрольного пункта Верхний Ларс на российско-грузинской границе с 17 по 26 августа из-за реконструкции.
"В МАПП Верхний Ларс с 17 по 26 августа 2023 года будет проводиться асфальтирование полос движения на выезд из России. Данные работы приведут к поэтапному выводу из эксплуатации полос движения как грузового, так и легкового транспорта", — говорится в тексте.
Автомобилистам посоветовали изучить альтернативные маршруты, а также пересмотреть дату пересечения границы, учитывая проводимые на дороге работы.
Ранее сообщалось, что на Верхнем Ларсе планируют внедрить технологию "интеллектуального пункта пропуска", что позволит ускорить процесс выпуска автомобильного транспорта через КПП.
ТАСС / Валерий Шарифулин