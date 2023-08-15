Автомобилистов призвали искать другие маршруты в Грузию вместо Верхнего Ларса

Федеральная таможенная служба (ФТС) предупредила о возможном снижении пропускной способности контрольного пункта Верхний Ларс на российско-грузинской границе с 17 по 26 августа из-за реконструкции.

"В МАПП Верхний Ларс с 17 по 26 августа 2023 года будет проводиться асфальтирование полос движения на выезд из России. Данные работы приведут к поэтапному выводу из эксплуатации полос движения как грузового, так и легкового транспорта", — говорится в тексте.