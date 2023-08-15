Паралимпийцу без рук подарили наручные часы на ЧМ, но он нашёл способ их носить
Паралимпийцу без рук Рикардо Тену вручили наручные часы на ЧМ в Шотландии
Рикардо Тен. Фото © Twitter / JoseGranger
Испанский паравелосипедист Рикардо Тен, у которого с детства нет обеих рук, получил наручные часы в качестве приза за успехи на чемпионате мира в Шотландии. Сам спортсмен отнёсся к презенту с юмором.
Испанский паравелосипедист Рикардо Тен получил наручные часы в подарок на ЧМ. Видео © Twitter / Tansu YEĞEN / Ricardo Ten
"Спасибо компании TISSOT за веру в этот инклюзивный супермир", — написал он в Twitter.
Тен разместил ролик, где он надел часы на оставшуюся после ампутации часть руки выше локтя, показав, что выйти можно из любой неловкой ситуации. Испанец завоевал на этом ЧМ шесть медалей: три золотые, две серебряные и одну бронзовую. Он выступал в классе С1, где соревнуются люди с тяжёлыми нарушениями. Тен лишился обеих рук и ноги в восемь лет, когда задел линию электропередачи и получил сильнейшие ожоги.
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