Глава Минфина США пожаловалась, что не ощутила эффекта от галлюциногенных грибов

77-летняя министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что попробовала блюдо из галлюциногенных грибов во время визита в Китай. Журналисты CNN засняли чиновницу в ресторане юньнаньской кухни, где, как выяснилось позже, она употребила в пищу четыре порции грибов разновидности Lanmaoa asiatica. Некоторые из них известны своими галлюциногенными эффектами.

Когда журналисты задали ей прямой вопрос, отрицать участие в рискованной трапезе Йеллен не стала. Правда, со слов женщины-министра, она понятия не имела, что блюдо может вызвать неожиданные видения. Сама Йеллен, кстати, утверждает, что ничего не почувствовала.

"Подавали вкусное грибное блюдо. Я не знала, что у этих грибов есть галлюциногенные свойства, я узнала об этом потом. Но если эти грибы приготовлены правильно — а в этом не сомневаюсь, потому что ресторан был очень хороший, — то какого-либо эффекта они не оказывают", — заявила журналистам Джанет Йеллен.