Регион

Уведомления отключены

4 августа, 05:27

Ветеран разведки высмеял "галлюцинации" Бёрнса об успехах шпионов ЦРУ в России

Экс-разведчик Скотт Риттер обвинил ЦРУ во лжи об успехах их шпионов в России

Словам директора ЦРУ Уильяма Бёрнса об успехе американской разведки в России не поверили даже в самих США. Так, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер напомнил, что Вашингтон потерял всех агентов в Китае, Иране и России, потому что их скомпрометировали.

Эксперт отметил, что надёжные агентурные сети создаются десятилетиями, а Россия на данный момент наиболее закрыта для США чем когда-либо ранее.

"Бернс хочет, чтобы мы вдруг поверили в восстановление агентурных сетей, которые требуют десятилетия для создания в то время, когда Россия наиболее закрыта для нас чем когда-либо. То есть он буквально просит нас потреблять какие-то серьезные галюциногенные наркотики", — сыронизировал Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Экс-разведчик США предложил отрезать Западную Украину, как раковую опухоль, и отдать Польше

Экс-разведчик США предложил отрезать Западную Украину, как раковую опухоль, и отдать Польше

Ранее ветеран американской разведки назвал победу России вопросом существования. По его словам, что России, "которую с таким трудом поднимали из пепла девяностых", её граждане просто не позволят кануть в небытие. Ранее Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский должен будет признать поражение Украины из-за провальных попыток контрнаступления украинской армии, хотя сейчас он всячески пытается создать иллюзию успеха ВСУ в глазах стран – членов НАТО.

Обложка ©

Killian Cartignies / Unsplash

Марина Калегина
  • Новости
  • США
  • цру

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров