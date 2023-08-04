Ветеран разведки высмеял "галлюцинации" Бёрнса об успехах шпионов ЦРУ в России
Экс-разведчик Скотт Риттер обвинил ЦРУ во лжи об успехах их шпионов в России
Словам директора ЦРУ Уильяма Бёрнса об успехе американской разведки в России не поверили даже в самих США. Так, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер напомнил, что Вашингтон потерял всех агентов в Китае, Иране и России, потому что их скомпрометировали.
Эксперт отметил, что надёжные агентурные сети создаются десятилетиями, а Россия на данный момент наиболее закрыта для США чем когда-либо ранее.
"Бернс хочет, чтобы мы вдруг поверили в восстановление агентурных сетей, которые требуют десятилетия для создания в то время, когда Россия наиболее закрыта для нас чем когда-либо. То есть он буквально просит нас потреблять какие-то серьезные галюциногенные наркотики", — сыронизировал Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Ранее ветеран американской разведки назвал победу России вопросом существования. По его словам, что России, "которую с таким трудом поднимали из пепла девяностых", её граждане просто не позволят кануть в небытие. Ранее Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский должен будет признать поражение Украины из-за провальных попыток контрнаступления украинской армии, хотя сейчас он всячески пытается создать иллюзию успеха ВСУ в глазах стран – членов НАТО.