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Опубликовано 15 августа 2023, 17:13
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Бойцы ВСУ показали на видео "кладбище" подбитых немецких танков Leopard

Украинские СМИ опубликовали снятое бойцами ВСУ видео подбитых танков Leopard

Украинские военные с борта броневой техники сняли на видео уничтоженные в ходе спецоперации немецкие танки Leopard. Кадры с "кладбищем" боевой техники опубликовало украинское издание "Страна".

Подбитые танки Leopard. Видео © t.me / stranaua

Военнослужащие ВСУ едут по грунтовой дороге, на обочинах с обеих сторон лежат два подбитых немецких "Леопарда". На каком именно участке фронта это происходит, авторы ролика пояснять не стали, как и дату съёмки.

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А ранее стало известно о захвате российскими войсками шведской БМП CV-90. Трофей был получен в ходе боя с ВСУ на Краснолиманском направлении. В столкновении участвовали бойцы 20-й армии Западного военного округа. Они подбили бронемашину выстрелом из РПГ.

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t.me / stranaua

Андрей Бражников
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