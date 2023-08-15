Бойцы ВСУ показали на видео "кладбище" подбитых немецких танков Leopard
Украинские СМИ опубликовали снятое бойцами ВСУ видео подбитых танков Leopard
Украинские военные с борта броневой техники сняли на видео уничтоженные в ходе спецоперации немецкие танки Leopard. Кадры с "кладбищем" боевой техники опубликовало украинское издание "Страна".
Подбитые танки Leopard. Видео © t.me / stranaua
Военнослужащие ВСУ едут по грунтовой дороге, на обочинах с обеих сторон лежат два подбитых немецких "Леопарда". На каком именно участке фронта это происходит, авторы ролика пояснять не стали, как и дату съёмки.
А ранее стало известно о захвате российскими войсками шведской БМП CV-90. Трофей был получен в ходе боя с ВСУ на Краснолиманском направлении. В столкновении участвовали бойцы 20-й армии Западного военного округа. Они подбили бронемашину выстрелом из РПГ.
t.me / stranaua