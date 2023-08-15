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15 августа, 17:42

Воздушная тревога звучит по всей Украине третий раз за день

<p>Обложка © Getty Images / Roman Pilipey</p>

Обложка © Getty Images / Roman Pilipey

Воздушная тревога объявлена вечером во всех регионах Украины, включая её столицу — Киев. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, первые сирены зазвучали в 20:22 мск.

Тревога сначала была объявлена в Винницкой области и в Киеве, а затем в течение трёх минут в красной зоне оказалась территория всей Незалежной. Сегодня тревога по всей Украине звучала уже дважды и в среднем длилась около двух часов.

Взрыв прогремел в кроваво известном Доме профсоюзов в Одессе

Взрыв прогремел в кроваво известном Доме профсоюзов в Одессе

Ранее сообщалось, что в украинском городе Черкассы мужчина устроил стрельбу на улице, а затем открыл огонь по прибывшим сотрудникам полиции. Один из правоохранителей был ранен.

Андрей Бражников
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