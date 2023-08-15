Тело погибшей при сходе оползня в Грузии россиянки вернули на родину

Тело погибшей россиянки Ксении Тричевой, которая стала жертвой оползня в Грузии, доставили на родину. Об этом заявили в Секции интересов РФ при Посольстве Швейцарии в Тбилиси.

По данным дипломатов, на протяжении всего пути гроб с телом гражданки РФ сопровождала её мать. Сначала борт прилетел в аэропорт Минеральных Вод, а уже откуда направился в родной город погибшей. В настоящее время тело девушки уже находится в Перми.

"Со стороны секции интересов была оказана вся необходимая помощь", — цитирует сообщение диппредставительства ТАСС.