В Европе резко подскочили цены на газ

По итогам торгов во вторник, 15 августа, цены на газ в Европе выросли на 15%, превысив отметку в 450 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF — крупнейшего европейского хаба, находящегося в Нидерландах, — начали торги с 426,2 доллара за тысячу кубометров (рост на 8,8%). Максимум котировок составил 457,5 доллара (+16,8%). Последние фьючерсы торговались по 451,9 доллара (+15,4). При этом расчётная цена предыдущего торгового дня составляла 391,7 доллара за тысячу кубометров.