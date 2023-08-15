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15 августа, 18:42

В Европе резко подскочили цены на газ

Цены на газ в Европе выросли на 15% и превысили $450 за 1 тыс. куб. м

По итогам торгов во вторник, 15 августа, цены на газ в Европе выросли на 15%, превысив отметку в 450 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF — крупнейшего европейского хаба, находящегося в Нидерландах, — начали торги с 426,2 доллара за тысячу кубометров (рост на 8,8%). Максимум котировок составил 457,5 доллара (+16,8%). Последние фьючерсы торговались по 451,9 доллара (+15,4). При этом расчётная цена предыдущего торгового дня составляла 391,7 доллара за тысячу кубометров.

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А ранее в Германии назвали российский газ благословением. Лидер парламентской фракции "Альтернатива для Германии" Антон Барон призвал к возобновлению его импорта.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Лариса Сафронова
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