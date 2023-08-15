Бабуля из Подмосковья пережила ночь в лесу благодаря методу Китнисс из "Голодных игр"

В Сергиево-Посадском городском округе ушедшая за грибами 82-летняя женщина заблудилась в лесу, однако не растерялась, а залезла на дерево и стала ожидать спасателей. Об этом сообщил Мособлпожспас в телеграм-канале.

"Оказалось, что у грибницы с собой был запас воды, еды, заряженный телефон и даже верёвка! Пенсионерка забралась на дерево, привязала себя, чтобы не упасть, и приготовилась ко сну", — информирует ведомство.

Бдительные родственники позвонили в 112 и сообщили, что бабушка не вернулась из леса. Добровольцы из отряда "Лиза алерт" установили примерные координаты женщины по телефону, спасатели обнаружили пропажу. В медицинской помощи пенсионерка не нуждалась, невредимой её доставили домой к радости родных.

К слову, именно этим методом воспользовалась героиня "Голодных игр" — Китнисс Эвердин. Та тоже залезла на дерево и привязала себя к стволу верёвкой, чтоб не свалиться.