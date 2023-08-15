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15 августа, 19:14

Бабуля из Подмосковья пережила ночь в лесу благодаря методу Китнисс из "Голодных игр"

Заплутавшая в подмосковном лесу пенсионерка ждала помощи, привязав себя к дереву

<p>Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/1730464/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kinopoisk</a> / Кадр из фильма "Голодные игры"</p>

Обложка © kinopoisk / Кадр из фильма "Голодные игры"

В Сергиево-Посадском городском округе ушедшая за грибами 82-летняя женщина заблудилась в лесу, однако не растерялась, а залезла на дерево и стала ожидать спасателей. Об этом сообщил Мособлпожспас в телеграм-канале.

"Оказалось, что у грибницы с собой был запас воды, еды, заряженный телефон и даже верёвка! Пенсионерка забралась на дерево, привязала себя, чтобы не упасть, и приготовилась ко сну", — информирует ведомство.

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Бдительные родственники позвонили в 112 и сообщили, что бабушка не вернулась из леса. Добровольцы из отряда "Лиза алерт" установили примерные координаты женщины по телефону, спасатели обнаружили пропажу. В медицинской помощи пенсионерка не нуждалась, невредимой её доставили домой к радости родных.

К слову, именно этим методом воспользовалась героиня "Голодных игр" — Китнисс Эвердин. Та тоже залезла на дерево и привязала себя к стволу верёвкой, чтоб не свалиться.

А ранее Лайф писал, что украинец решил сбежать в Румынию, но заблудился в лесу с высоким давлением и вынужден был обратиться к спасателям. В итоге пограничники составили на него административный протокол.

Лариса Сафронова
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