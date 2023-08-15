США ищут альтернативные маршруты для экспорта украинского зерна после прекращения зерновой сделки, пытаясь договориться с Турцией и другими восточноевропейскими странами. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

"США ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседями Киева об увеличении использования альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна", — отмечается в сообщении издания.

Вашингтон поддерживает план транспортировки сельхозпродукции, согласно которому к октябрю мощности Украины будут увеличены до четырёх миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай. Также зерно будет направляться через Чёрное море в близлежащие порты Румынии. А затем товар будет "отправлен в другие пункты назначения".

Издание также отмечает, что усилия по "увеличению экспортных возможностей Украины" через Дунай предпринимаются одновременно с шагами Турции и ООН по возвращению Москвы в рамки черноморской инициативы.