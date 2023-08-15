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15 августа, 20:06

США ищут альтернативные маршруты для экспорта украинского зерна

WSJ: США обсуждают с Турцией и Украиной иные пути экспорта зерна

США ищут альтернативные маршруты для экспорта украинского зерна после прекращения зерновой сделки, пытаясь договориться с Турцией и другими восточноевропейскими странами. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

"США ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседями Киева об увеличении использования альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна", — отмечается в сообщении издания.

Историк раскрыл сценарий продвижения зерновой сделки

Историк раскрыл сценарий продвижения зерновой сделки

Вашингтон поддерживает план транспортировки сельхозпродукции, согласно которому к октябрю мощности Украины будут увеличены до четырёх миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай. Также зерно будет направляться через Чёрное море в близлежащие порты Румынии. А затем товар будет "отправлен в другие пункты назначения".

Издание также отмечает, что усилия по "увеличению экспортных возможностей Украины" через Дунай предпринимаются одновременно с шагами Турции и ООН по возвращению Москвы в рамки черноморской инициативы.

Ранее Лайф писал, что Украина открыла регистрацию судов для прохода по временным коридорам в Чёрном море. Однако пока сроки открытия этих временных коридоров не определены.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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