Историк раскрыл сценарий продвижения зерновой сделки
Историк Латышев: Россия не заинтересована в разрыве отношений с Турцией
Журналист-международник и кандидат исторических наук Сергей Латышев в беседе с "Царьградом" рассказал, по какому сценарию будет продвигаться зерновая сделка. Он отметил, что российскую сторону пока полностью устраивает статус-кво и роль Турции как широкого окна во внешний мир с целью обхода всевозможных санкций Запада и она не заинтересована в разрыве отношений с Анкарой.
"Инициативно менять это Россия не будет. Запад будет толкать на это Турцию, и где-то ей придётся пойти навстречу, заплатив цену в том, что касается отношений с Россией. А где-то, уверен, турки смогут обойтись имитацией", — уверен эксперт.
При этом он подчеркнул, что Россия и Турция на самом деле не заинтересованы в разрыве отношений. Латышев выразил уверенность, что их можно сохранить на основе неуклонно проводимого в жизнь принципа взаимной выгоды.
Как уже рассказывал Лайф, 18 июля Москва объявила о выходе из зерновой сделки в связи с полным игнорированием российской части договора. Вместе с тем были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. При этом в Кремле заявили о готовности вернуться к исполнению сделки, но лишь после полного выполнения всех обещаний. В США же пообещали помочь российскому экспорту при возобновлении соглашения, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поставил подобные обещания под сомнения, отметив, что Москва не готова верить простым словам. А теперь Вашингтон заявил, что в США якобы решили все вопросы России по зерновой сделке.
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