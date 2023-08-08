Историк раскрыл сценарий продвижения зерновой сделки

Журналист-международник и кандидат исторических наук Сергей Латышев в беседе с "Царьградом" рассказал, по какому сценарию будет продвигаться зерновая сделка. Он отметил, что российскую сторону пока полностью устраивает статус-кво и роль Турции как широкого окна во внешний мир с целью обхода всевозможных санкций Запада и она не заинтересована в разрыве отношений с Анкарой.

"Инициативно менять это Россия не будет. Запад будет толкать на это Турцию, и где-то ей придётся пойти навстречу, заплатив цену в том, что касается отношений с Россией. А где-то, уверен, турки смогут обойтись имитацией", — уверен эксперт.